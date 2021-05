Atalanta-Milan, nove curiosità sulla sfida di stasera | Serie A News

Ecco le curiosità più interessanti da leggere su Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021

(fonte: acmilan.com) Ultimo appuntamento della stagione, importante e delicato. Il menu della 38^ giornata per il Milan propone la sfida all'Atalanta, crocevia fondamentale per centrare l'accesso alla prossima Champions League. Si gioca questa sera, domenica 23 maggio, al 'Gewiss Stadium' alle ore 20:45: ecco alcune curiosità e statistiche sul match.

SCONTRI DIRETTI

1 - 120º confronto in Serie A tra Atalanta e Milan: bilancio in favore dei rossoneri per 51 successi contro i 25 nerazzurri - completano 43 pareggi.

STATO DI FORMA

2 - Da una parte, il Milan ha tenuto la porta inviolata in tutte ultime quattro gare di Serie A e non fa meglio da marzo 2006 (cinque). Dall’altra, l’Atalanta ha segnato 27 gol nelle ultime nove gare casalinghe in campionato, per una media di tre a partita.

3 - Il Milan ha ottenuto 76 punti in questo campionato finora: si tratta già della miglior stagione in termini di punti per i rossoneri dal 2011/12 (chiusa a quota 80).

4 - Con un successo il Milan può stabilire un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A. Attualmente è a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l'Inter 2006/07.

5 - Il Milan potrebbe eguagliare il record di successi esterni in un singolo campionato nei top-5 campionati europei, al pari del Real Madrid 2011/12 e Manchester City 2017/18 (16).

STATISTICHE GENERALI

6 - Milan (50.25%) e Atalanta (50%) sono due delle tre formazioni con la miglior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso, secondo in questa graduatoria il Genoa (50.21%).

7 - Il Milan ha incassato 17 reti in questo campionato fuori casa. In un campionato a 20 squadre, i rossoneri hanno fatto meglio solo nel 2004/05 (11) e nel 2010/11 (12).

FOCUS GIOCATORI

8 - Hakan Çalhanoğlu è il centrocampista che ha creato più occasioni per compagni in questa stagione nei top-5 campionati europei (98).

9 - Il Milan conta tre giocatori in doppia cifra di reti in un singolo campionato (Ibrahimović, Rebić e Kessie) per la prima volta dalla stagione 2012/13 (Balotelli, Pazzini ed El Shaarawy).