Il Milan ringrazia i tifosi: “Al nostro fianco per quest’ultima battaglia” (Video)

Bagno di folla a Milanello questa mattina. Diverse centinaia di tifosi del Milan hanno raggiunto il centro sportivo rossonero per caricare la squadra in vista del match contro l'Atalanta. L'approdo in Champions League è troppo importante per il club ma anche per i supporters, che si augurano di vedere il Diavolo nell'Europa che conta dopo più di 7 anni. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziare tutti i presenti con un video in cui viene mostrata una breve sintesi dell'evento. La squadra ha partecipato con profondo rispetto, ammirando la passione di tutti al di là del cancello di Milanello. Ecco il video. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming