Atalanta-Milan, la gara degli addii illustri: Mandzukic su tutti

Atalanta-Milan sarà l'ultima partita con la maglia rossonera per Mario Mandzukic. Ecco chi potrebbe salutare insieme al croato

Così come per Mandzukic, Atalanta-Milan potrebbe rappresentare l'ultimo 'ballo' in rossonero anche per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi sono infatti alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sicuramente sarà l'ultima con il Diavolo per Antonio Donnarumma, a cui non è stato proposto il rinnovo. In bilico, invece, Diogo Dalot, Brahim Díaz (in prestito secco da Manchester United e Real Madrid) e Soualiho Meïte, il cui riscatto dal Torino è incerto.