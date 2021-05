Atalanta-Milan: per la Champions il Diavolo si aggrappa a Leao

Rafael Leao giocherà titolare, stasera, in Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium' per gli infortuni capitati a Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic

Daniele Triolo

Stasera, ore 20:45, si giocherà Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Il giovane Rafael Leao, come riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, guiderà l'attacco rossonero nella gara che vale una stagione per il Diavolo.

Giocherà Leao titolare, da centravanti, in Atalanta-Milan perché sia Zlatan Ibrahimovic sia Ante Rebic sono infortunati. Lo svedese, come noto, sta svolgendo delle sedute di terapia conservativa per il ginocchio: sarà pronto soltanto nella prossima stagione. Il croato, invece, ha un problema al polpaccio che, di fatto, lo ha fatto allenare a mezzo servizio in settimana.

Tutte le chance del Milan di passare in casa dell'Atalanta, dunque, sono affidate a Leao. A 90' dal termine della stagione, il numero 17 rossonero ha siglato 6 gol e fornito 6 assist per i compagni. Quella di stasera al 'Gewiss Stadium' potrebbe essere la prova di maturità per nativo di Almada.

Anche se, ad onor del vero, il meglio Leao lo può dare quando può partire da esterno sinistro nel 4-2-3-1 e non da prima punta nell'assetto di Stefano Pioli. A supporto dell'ex Lille e Sporting Lisbona, il tecnico rossonero farà giocare Brahim Díaz e Hakan Calhanoglu.

Il primo è stato decisivo nelle due ultime trasferte torinesi, contro Juventus e Torino; il secondo, invece, è stato l'autore dell'unico gol che il Milan, sotto la gestione Pioli, ha segnato all'Atalanta (tre gare, due sconfitte pesanti 0-5 e 0-3, ed un pareggio). Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>