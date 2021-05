Atalanta-Milan, Pioli: “Serviranno forza mentale, compattezza e qualità”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa i temi principali di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo

Così Pioli, dunque, alla vigilia di Atalanta-Milan: "La classifica finale darà i verdetti finali. Abbiamo parlato per tutto l'anno di partite della svolta, abbiamo preparato bene questa gara. La squadra è motivata e darà il massimo. Non posso dare già ora un voto alla squadra: le valutazioni si faranno alla fine. Non conta niente dove siamo adesso. Oggi saremmo meritatamente in Champions, ma conta dove saremo dopo la partita contro l' Atalanta ".

Ma perché il Milan deve credere di poter battere l'Atalanta ed andare quindi in Champions League? Così Pioli: "Il Milan ci deve credere perché ha dimostrato per tutto il campionato di essere una squadra forte. Mi aspetto un'Atalanta che giocherà al meglio delle sue possibilità. Ci siamo avvicinati al loro livello, abbiamo l'occasione di dimostrarlo. Zlatan Ibrahimović? Non sarà in panchina, ma sarà con noi: la sua presenza si farà sentire".