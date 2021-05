Atalanta-Milan: tutto in 90′ per i rossoneri. Un anno vissuto con coraggio

Stasera, a Bergamo, il Milan di Stefano Pioli saprà se giocherà o meno la Champions League 2021-2022. Ecco com'è andata l'annata

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla volata Champions, ricordando come Milan, Napoli (76 punti) e Juventus (75) si stiano contendendo le ultime due posizioni utili per la qualificazione alla prestigiosa competizione. Parlando dei rossoneri, il quotidiano romano ha evidenziato come, sebbene in bacheca vanti ben 7 Champions League, il Milan non partecipi al torneo addirittura dalla stagione 2013-2014.

Anni in cui, con Silvio Berlusconi alla presidenza ed Adriano Galliani in società, il Milan aveva Clarence Seedorf in panchina e, in campo, giocatori del calibro di Ricardo Kaká. Era già un Milan in declino, è vero, ma pur sempre un club che vantava undici partecipazioni Champions in dodici campionati. Rimanere fuori dall'Europa che conta, per il Diavolo, sarebbe un brutto colpo. Più che altro perché il Milan di Stefano Pioli ha vissuto una stagione praticamente sempre ai vertici.

A Milanello il Diavolo ha vissuto, per mesi, con la certezza di aver finalmente invertito il trend negativo degli ultimi anni. Cullando, per molto tempo, addirittura il sogno Scudetto. Un anno vissuto con coraggio, ha sottolineato il 'CorSport', un progetto che sembrava ben congegnato: giovani promesse e 'vecchie' certezze, quali Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović.

Finché ha retto tutto, il Milan ha girato. Poi i tanti infortuni, le numerose assenze di Ibra e un calo fisiologico hanno, di fatto, portato la squadra rossonera giocarsi tutto negli ultimi 90'. Con il rischio concreto di perdere Gigio Donnarumma perché, con un Milan fuori dalla Champions League, difficilmente il portiere prolungherà il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>