Volata Champions: tutte le combinazioni per Milan, Napoli e Juventus

Milan, Napoli e Juventus: chi andrà in Champions League stasera? Ecco tutti gli incastri possibili per le tre contendenti

Daniele Triolo

Milan, Napoli (76 punti) e Juventus (75): chi andrà stasera in Champions League? Due squadre si qualificheranno per l'ambita competizione europea, una andrà fuori, invece, e dovrà 'accontentarsi' di partecipare all'Europa League. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, a 90' dal termine del campionato di Serie A, ha fatto il punto sulle combinazioni possibili e su chi ha più chance di strappare il tanto agognato 'pass' per il paradiso.

Questo perché partecipare all'Europa League fa guadagnare 15 milioni di euro di premi minimi. La Champions, invece, ne garantisce 45-50. Tutt'altro tipo di introiti economici, oltre che prestigio internazionale. Nel caso di arrivo di due o tre squadre a pari punti, il primo criterio da tenere in considerazione sarà la valutazione degli scontri diretti. Il Milan di Stefano Pioli è in vantaggio sia sul Napoli (3-1, 0-1) sia sulla Juventus (3-0, 1-3).

Per cui, qualora i rossoneri arrivassero a quota 77 punti alla pari con gli azzurri o a 78 alla pari con la Juventus, si garantirebbero un posto in Champions. Napoli e Juventus sono in parità negli scontri diretti (1-0 per la squadra di Gennaro Gattuso e 2-1 per la squadra di Andrea Pirlo). A quel punto, quindi, si va a prendere in esame la differenza reti generale, che premia il Napoli (+45) rispetto alla Juventus (+36).

Nel caso di un ipotetico arrivo a quota 76 per Milan, Napoli e Juventus, andrebbero in Champions le prime due per quanto di cui sopra. Il Milan, per approdare in Champions League, dovrà vincere a Bergamo: in tal caso sarebbe qualificato ed anche certamente secondo nella classifica finale del campionato. Potrebbe bastare anche un pareggio se almeno una tra Napoli e Juventus non dovesse vincere. In caso di sconfitta, Diavolo qualificato soltanto se il Napoli perde e la Juventus non vince.

Il Napoli andrà in Champions vincendo. Oppure pareggiando se il Milan perde e la Juve non vince, o persino perdendo se la Juventus non dovesse vincere. Per la squadra bianconera, situazione definita: dovrà vincere, sperando che una delle due rivali sbagli partita. Nessun arrivo a pari punti, infatti, premierebbe la 'Vecchia Signora' in questo rush finale del torneo. Infine, spazio alla statistica.

Ci sono 27 combinazioni possibili per Milan, Napoli e Juventus: di queste, 24 su 27 vedono il Milan in Champions; quindi 22 su 27 vedono il Napoli e soltanto 8 su 27, invece, premiano i bianconeri. A parlare, però, come sempre sarà il campo.