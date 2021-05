Corsa Champions, Cabrini: “Il Milan è la squadra che rischia di più”

L'ex Juventus Antonio Cabrini ha parlato della corsa ad un posto in Champions League. Ecco perché il Milan rischia di più

Antonio Cabrini ha parlato della corsa ad un posto in Champions League. L'ex Juventus dà per scontata la qualificazione del Napoli, mentre sono tanti i dubbi sul Milan, impegnato contro l'Atalanta. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Mattino': "È dura fare pronostici, ma sono sicuro che il Napoli ce la farà. La più svantaggiata è la Juventus, perché deve rincorrere, ma penso che ad essere più a rischio sia il Milan. Sarà dura a Bergamo perché l'Atalanta vorrà confermare il secondo posto. La Juve deve vincere, psicologicamente quello che fanno le altre cambia poco o forse niente. Quando sai che devi vincere dai tutto". Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming