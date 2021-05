Maldini: “Dobbiamo crederci, non andare in Champions sarebbe un peccato”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021

Renato Panno

Atalanta-Milan occasione per chiudere il cerchio dopo lo 0-5: "Speravamo di no perché avevamo l'occasione per chiuderla prima, ma simbolicamente è la chiusura di un cerchio che ci ha visti protagonisti per 14 mesi. In base al piazzamento della squadra faremo discorso un pò più completi".

Sulle parole di Pioli che non andare in Champions non sarebbe un fallimento: "Ci sono state chieste tante cose dalla proprietà e le abbiamo fatte quasi tutte. La Champions non è una di queste, ma non raggiungerla sarebbe un peccato".

Una partita decisiva: "Non lo so, le cose belle di avere una squadra giovane è quella di avere incertezza e sorprese in positivo e negativo. Una squadra forte deve diventare più stabile. Dobbiamo lavorarci".

Sui tifosi: "Il Milan con i tifosi avrebbe fatto una media da 60-70 mila spettatori. E' solo un aiuto, visti i risultati a San Siro sarebbe stato solo meglio".

Se ci crede: "Per forza, siamo partiti da molto lontano e questo è il messaggio da trasmettere ai ragazzi".