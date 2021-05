Serie A, il Milan può raggiungere il record assoluto di vittorie esterne

Appuntamento con la storia per il Milan. Oltre alla Champions League, c'è da conquistare il record assoluto di vittorie esterne in Serie A

La trasferta in casa dell'Atalanta può diventare un appuntamento con la storia per il Milan. Innanzitutto perché questo match potrebbe certificare il ritorno in Champions League per il Milan, ma anche per il record assoluto di vittorie esterne in Serie A. I rossoneri sono attualmente a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l'Inter 2006/07. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming