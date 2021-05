Milan, 76 punti in Serie A: il Diavolo non faceva così bene dal 2011/2012

Passo in avanti del Milan per quanto riguarda i punti conquistati in Serie A. Mai così bene dalla stagione 2011/2012, chiusa a 80 punti

Ultima partita al cardiopalma per il Milan. Contro l'Atalanta andrà in scena un dentro/fuori per quanto riguarda un posto in Champions League. In caso di vittoria, i rossoneri non avrebbero nessun problema. Se non dovessero arrivare i tre punti, ci sarà da verificare i risultati di Napoli e Juventus. Comunque vada, questa sarà la migliore stagione del Diavolo dal 2011/2012 (chiusa a 80 punti) a questa parte visti i 76 punti ottenuti finora. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming