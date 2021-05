Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: assente Hateboer

I convocati di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata di Serie A. Manca l'olandese Hans Hateboer. La lista completa

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Nell'elenco manca, oltre a Viktor Kovalenko, anche Hans Hateboer. L'esterno destro olandese non ce l'ha fatta a recuperare e, pertanto, sarà assente questa sera, alle ore 20:45, nel match del 'Gewiss Stadium'. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Gasperini per Atalanta-Milan.