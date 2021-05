Volata Champions: come arrivano Milan, Napoli e Juve agli ultimi 90′

Milan, Napoli e Juventus si contenderanno stasera due posti Champions. Una sarà la grande delusa della stagione 2020-2021. Il punto

Daniele Triolo

Stasera Milan, Napoli e Juventus si contenderanno, negli ultimi 90' della Serie A 2020-2021, due posti in Champions League. Due squadre staccheranno il 'pass' per l'ambita competizione europea. Una, invece, sarà la grande delusa della stagione e dovrà accontentarsi di disputare l'Europa League.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su come arrivano i rossoneri di Stefano Pioli, gli azzurri di Gennaro Gattuso ed i bianconeri di Andrea Pirlo all'ultima giornata di campionato di questa sera. Per la 'rosea', il Napoli sembra essere quello messo meglio.

Ha gli stessi punti del Milan, ovvero 76, ma deve giocare in casa contro l'Hellas Verona. Il Diavolo, invece, sarà di scena a Bergamo, in casa dell'Atalanta e, dopo aver condotto persino il torneo per buona parte, rischia di cadere proprio nei pressi del traguardo finale.

La Juventus è più indietro (75 punti) ma la vittoria della Coppa Italia sembra averle restituito morale ed entusiasmo. Bene ha fatto Pioli, per il quotidiano sportivo nazionale, a puntare più sull'unità di squadra, in questa settimana, che sull'utilizzo della lavagna tattica. Il Milan andrà in Champions se vincerà a Bergamo e potrà farlo soltanto con testa e spirito.

In trasferta, i rossoneri hanno conquistato ben 46 punti, vinto 15 volte e, in assenza di Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, dovrà essere preso per mano da Theo Hernández e Hakan Çalhanoğlu. Tante delle speranze del giovane Milan di tornare in Champions League saranno affidate a Gigio Donnarumma, Franck Kessié e Rafael Leão.

Il destino del Milan e del Napoli è nelle loro mani: con una vittoria, sono dentro la competizione. La Juventus, invece, dovrà fare il massimo possibile a Bologna sperando che una delle due davanti sbagli partita. Ancora qualche ora per i verdetti finali.