Atalanta-Milan: sarà difesa rossonera contro attacco orobico

Atalanta-Milan di questa sera sarà anche un confronto tra l'attacco atomico della 'Dea' in casa e la difesa del Diavolo, solida di recente

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. In attesa del match, che determinerà il destino europeo dei ragazzi di Stefano Pioli, c'è qualche curiosità da scoprire. Per esempio, si apprende come il Milan abbia tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro gare di Serie A e non fa meglio da marzo 2006 (cinque). Dall’altra, l’Atalanta ha segnato 27 gol nelle ultime nove gare casalinghe in campionato, per una media di tre a partita. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>