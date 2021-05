Atalanta-Milan, nel match d’andata l’esordio rossonero di Mandzukic

Nel match d'andata contro l'Atalanta è arrivato l'esordio di Mario Mandzukic con la maglia del Milan. Il croato non ha inciso

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Atalanta-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A. La gara d'andata ha visto l'esordio in maglia rossonera di Mario Mandzukic. Il croato, entrato a partita già ampiamente compromessa, non ha potuto fare nulla per evitare un netto 0-3 finale. Un dato di fatto che si è ripetuto nei mesi successivi, con l'ex Juventus che ha lamentato diversi infortuni dovuti alla sua condizione fisica non esattamente al top. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming