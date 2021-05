Milan, Serafini: “La tifoseria non è più abituata a traguardi importanti”

Il giornalista Luca Serafini ha parlato del Milan a poche ore dal match contro l'Atalanta. Le dichiarazioni su Pioli e sulla tifoseria

Il giornalista Luca Serafini ha parlato del Milan a poche ore dal match contro l'Atalanta. Le dichiarazioni su Pioli e sulla tifoseria ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Io continuo a pensare che Pioli in questo anno e mezzo abbia fatto un lavoro nella metà del tempo che normalmente servirebbe. In queste ultime ore quelli che ci credono sono in crescendo, ma è vero che c'è anche una fetta di pessimisti. Quella milanista è una tifoseria che non è più abituata a lottare per traguardi importanti".