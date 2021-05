Corsa Champions, Stramaccioni: “Milan e Napoli meritano più della Juve”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, ha parlato della corsa Champions che coinvolge anche il Milan

Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, ha parlato della corsa Champions che coinvolge anche il Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Dopo questa sera ci sarà una grande delusa, voglio tirare fuori il Napoli che ha il compito più facile. Una tra Juventus e Milan dovrà riorganizzare le strategie per la prossima stagione. Chi merita di stare dentro questa sera in Champions? E' una domanda da un milione di dollari. Do una risposta più da tifoso che da allenatore: secondo me Milan e Napoli, in relazione ai loro valori, meriterebbero qualcosa in più della Juventus. Se questa sera l'Atalanta fa l'Atalanta, giocandosela alla morte, alza il coefficiente di difficoltà molto di più rispetto a Bologna e Verona, che incontrano Juventus e Napoli". Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming