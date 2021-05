Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Rebic out, davanti c’è Leao

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata di Serie A. Le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

QUI ATALANTA - Gian Piero Gasperini, tecnico della 'Dea', deve rinunciare, oltre a Viktor Kovalenko, anche a Hans Hateboer. L'esterno destro olandese non è stato inserito nella lista dei convocati. Per il resto, nerazzurri in formazione tipo, con Ruslan Malinovskyi però in panchina per dare spazio, davanti, all'artiglieria pesante: Duván Zapata giocherà, infatti, con Luis Muriel.