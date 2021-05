Milan, tre giocatori in doppia cifra: non accadeva dal 2012-2013 | News

Il Milan può contare tre giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra in campionato: non accadeva dalla stagione 2012-2013

Da come si può notare sul sito ufficiale del Milan, i rossoneri possono contare tre calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra in campionato. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Frenck Kessié. Ciò non capitava dalla stagione 2012-2013, anno in cui il 'Diavolo' si qualificò per l'ultima volta in Champions League. I calciatori di quella stagione a raggiungere quel traguardo furono Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy e Giampaolo Pazzini. Lo svedese è a quota 15 gol, mentre gli altri suoi due compagni di squadra sono fermi a 11. Questa sera, tra i tre, l'unico ad scendere sul prato del 'Gewiss Stadium' di Bergamo sarà il centrocampista ivoriano, nonché ex della gara. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming