Milan-Hellas Verona 0-2: Barak non sbaglia dal dischetto | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 si gioca Milan-Verona a 'San Siro'. Seguite con noi, LIVE, la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

MILAN 0-2 VERONA

41' 21:31 - 16 ott Ci prova Fodè al volo, alto. 38' 21:28 - 16 ott Ammonito Casale. 36' 21:26 - 16 ott Dentro Rafael Leao per Rebic. 26' 21:22 - 16 ott Percussione di Calabria che calcia alto. 25' 21:22 - 16 ott Ammonito Kalinic. 24' 21:19 - 16 ott Gol dell'Hellas Verona. Barak trasforma dal dischetto, all'angolino basso. 21:11 - 16 ott Calcio di rigore per l'Hellas Verona. 9' 21:00 - 16 ott Reagisce subito il Milan con Maldini che da posizione favorevole manda alto. 8' 20:59 - 16 ott Gol dell'Hellas Verona. Disattenzione della difesa rossonera e Caprari infila solo davanti al portiere. 6' 20:59 - 16 ott Ammonito Tudor. 5' 20:59 - 16 ott Ammonito Ceccherini. 3' 20:59 - 16 ott Prima occasione veronese, con Tatarusanu attento a chiudere il primo palo. 20:58 - 16 ott Calcio d'inizio di Milan-Hellas Verona: primo pallone giocato dai gialloblù.

Si riparte da Milan-Hellas Verona dopo la sosta. I rossoneri arrivano in condizioni non proprio ottimali. La sosta si sperava aiutasse a recuperare giocatori, invece ne ha tolti degli altri. Qualche rientro c'è, ma non così pesante come le assenze, almeno per ora. La vittoria della Lazio contro l'Inter però carica di importanza ancora maggiore il match. Rossoneri che vogliono continuare a far bene in campionato.

MILAN-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA DI 'SAN SIRO'

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, D. Maldini, Rebić; Giroud. A disposizione: Jungdal, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tonali, Castillejo, Krunić, R. Leão, Ibrahimović, Pellegri. Allenatore: Pioli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilić, Veloso, Lazović; Barák, Caprari; Kalinić. A disposizione: Pandur, A. Berardi, Çetin, Rüegg, Magnani, Šutalo, Tameze, Bessa, Hongla, Cancellieri, Lasagna, Simeone. Allenatore: Tudor.

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli, che si presenterà all'appuntamento con tantissime assenze, proverà a ricominciare la propria marcia in campionato con una vittoria. Non sarà una sfida semplice: i rossoneri non battono a 'San Siro' gli scaligeri dal 2018. Le ultime due partite sono finite in parità, 1-1 nella stagione 2019-2020 e 2-2 nella stagione 2020-2021. Seguite qui il LIVE testuale di Milan-Verona in serata e, nel frattempo, tutte le notizie di avvicinamento alla partita!