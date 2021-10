Milan, Macia: “Tatarusanu metterà in mostra le sue qualità”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Macia, talent scount che ha portato Ciprian Tatarusanu alla Fiorentina. Ecco cosa ha detto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha intervistato Eduardo Macia, il talent scount che nel 2014 ha portato Ciprian Tatarusanu alla Fiorentina. Ecco cosa ha detto sul portiere del Milan: "È un professionista esemplare, serio e preciso. La sua caratteristica principale è la calma, non subisce mai la pressione: ha grande equilibrio mentale, nessun su e giù. Lo scelsi per la sua personalità: le doti tecniche erano note a tutti. Trasmetteva serenità e sicurezza ai compagni di reparto, legge le situazioni e parla ai difensori con chiarezza: sono contento di vederlo titolare e sono certo metterà in mostra le sue qualità". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.