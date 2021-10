Milan-Verona, Pioli ha massima fiducia in Tatarusanu | News

Ciprian Tatarusanu sarà titolare in Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro. Pioli si fida del portiere

Ciprian Tatarusanu come riportato da Tuttosport, sarà titolare in Milan-Verona di questa sera. Il rumeno sostituirà l'infortunato Maignan. Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha mostrato massima fiducia per il portiere: "È un grande professionista, qui è apprezzato da tutti. Mirante? Ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo”. Al momento dunque le gerarchie sono delineate: Tatarusanu primo e Mirante secondo, ma la situazione può modificarsi nel corso del tempo. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.