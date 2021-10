Milan-Verona, le probabili formazioni: Krunic possibile sorpresa

Maldini dovrebbe partire titolare in Milan-Verona, ma occhio alla sorpresa Rade Krunic, uno dei fedelissimi di Stefano Pioli

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, scrive della probabile formazione rossonera in Milan-Verona. La gara si giocherà questa sera a San Siro. Daniel Maldini dovrebbe partire dal primo minuto, ma attenzione alla sorpresa Rade Krunic. Il bosniaco è un calciatore molto apprezzato da Pioli, che lo ha sempre schierato in diversi ruoli, e quindi chissà che non possa buttarlo nella mischia questa sera sulla trequarti. Krunic può essere la mossa a sorpresa dell'allenatore. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.