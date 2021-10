Infortunati Milan: cosa hanno e tempi di recupero degli indisponibili

Da un paio di anni a questa parte, il Milan di Stefano Pioli, ogni partita, deve sempre fare la conta con molti infortunati. Il tecnico rossonero, nonostante gli ottimi risultati conseguiti, suo malgrado non riesce mai a schierare la medesima formazione titolare per due volte di fila. Per problemi di natura traumatica, muscolare o contingente (CoVid), il Diavolo, infatti, è sempre falcidiato dalle assenze. E Milan-Verona di questa sera a 'San Siro' non rappresenterà di certo un'eccezione. Vediamo, dunque, tutti gli infortunati del Milan in vista della partita odierna, cosa hanno e quando si prevede che possano rientrare in squadra.