Milan-Verona, il sostegno social di Theo Hernandez: “Sempre con te”

Theo Hernandez, come noto, non sarà a disposizione per Milan-Verona. Il terzino francese, però, non fa mancare il suo sostegno

Dopo le grandi prestazioni con la sua Francia, Theo Hernandez è purtroppo risultato positivo al Covid. Per questo motivo non sarà con la squadra nella partita tra Milan e Verona, valida per la 8^ giornata di Serie A. Il numero 19 rossonero, però, non ha voluto far mancare il suo sostegno verso i compagni, postando una foto social con una didascalia bella e chiara: "Sempre con te". Ecco il post. Non sai dove vedere Milan-Verona in tv e in streaming? Clicca qui per la nostra guida tv