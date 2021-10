Milan-Verona, Pioli ha a disposizione solo due portieri

La squadra rossonera avrà a disposizione solo due portieri in Milan-Verona di questa sera: Tatarusanu e Jungdal

Emergenza anche in porta. Stasera c'è Milan-Verona a San Siro, ma Pioli non può stare tranquillo anche in un ruolo in cui tradizionalmente le alternative non mancano. Nei convocati, infatti, ci sono solo due portieri: Tatarusanu e Jungdal. Per quest'ultimo è la prima partita in panchina in gare ufficiali. Antonio Mirante, così come ha spiegato Pioli in conferenza stampa, non è ancora pronto: "Antonio ha bisogno di qualche giorno in più. Sono contento del suo arrivo, è un ragazzo serio e un grande professionista". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.