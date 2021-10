Milan, Verona ostico a San Siro: la curiosità delle ultime 5 partite

Milan-Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Attenzione però agli ospiti, spesso ostici a San Siro negli ultimi precedenti

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli si presenta a San Siro con tantissime assenze tra infortuni e positività al Covid. Indisponibili a parte, gli scaligeri si sono rivelati avversario ostico negli ultimi precedenti. Nelle ultime cinque partite tra le due squadre giocate a San Siro, infatti, sia Milan che Verona sono sempre andate a segno, e ben quattro volte la sfida è terminata in parità. Non sai dove vedere Milan-Verona in tv e in streaming? Clicca qui per la nostra guida tv