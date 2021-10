Milan, segnano tutti! La bella statistica sugli ultimi 9 gol / Serie A News

Milan cooperativa del gol. Tanti i calciatori rossoneri in rete in questo inizio di stagione: la statistica sugli ultimi 9 gol lo conferma

In questo avvio di stagione il Milan ha spesso impressionato per intensità e prestazioni. Due caratteristiche che, inevitabilmente, hanno portato la squadra a segnare tanti gol. Ma c'è di più: le reti messe a segno sono arrivate da tanti protagonisti diversi. Le ultime nove reti del Milan in Serie A, infatti, sono state realizzate da otto calciatori diversi: l'unico con due gol nel periodo è stato BrahimDíaz.