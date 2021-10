Milan-Verona, ecco i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Questi i precedenti tra le due squadre

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Sono 58 i precedenti tra le due squadre. I rossoneri, che conducono per 27 vittorie a 10 (21 i pareggi), non hanno mai perso in casa contro gli scaligeri nel massimo campionato, con 16 successi e 13 partite terminate in parità. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.