Milan-Verona, le probabili formazioni: che emergenza per i rossoneri

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli, che schiererà il consueto 4-2-3-1. In porta Tatarusanu, che sostituisce l'infortunato Maignan. In difesa Calabria, Tomori e Romagnoli. Sulla sinistra grande chance per Ballo-Toure, con Theo Hernandez positivo al coronavirus. A centrocampo Franck Kessie, che non sarà a disposizione per il Porto per squalifica e Sandro Tonali, che dovrebbe spuntarla su Ismael Bennacer. Sulla trequarti la grande novità è rappresentata da Daniel Maldini, che prenderà il posto di Brahim Diaz, anche lui colpito dal coronavirus. Ai suoi lati Alexis Saelemaekers e Ante Rebic (favorito su Leao). In attacco torna Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe accomodarsi in panchina