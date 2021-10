Milan, la crescita di Leao è evidente: lo dicono i numeri / Serie A News

Dopo due stagioni in chiaroscuro, Rafael Leao ha cambiato definitivamente marcia. Questi i numeri del 17 del Milan finora

Dribbling, strappi e gol come mai successo finora. La crescita di Rafael Leao dal punto di vista delle prestazioni è sotto gli occhi di tutti. E i numeri non possono che confermarlo. Dopo avere segnato in totale tre reti nelle prime sette partite stagionali in Serie A nelle sue prime due stagioni in rossonero, RafaelLeãoè già a quota tre gol in questa stagione. L'attaccante portoghese conta a oggi 18 dribbling riusciti in stagione: soltanto Boga del Sassuolo e Felipe Anderson della Lazio hanno fatto meglio di lui sino a ora. Non sai dove vedere Milan-Verona in tv e in streaming? Clicca qui per la nostra guida tv