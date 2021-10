Milan-Verona, è la notte di Daniel Maldini: ecco la prima a San Siro

Daniel Maldini, dopo la gara contro lo Spezia, sarà titolare anche in Milan-Verona, gara in programma questa sera a San Siro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport quella di Milan-Verona è la notte di Daniel Maldini. Dopo il match contro lo Spezia (in cui ha segnato il suo primo gol in Serie A), il figlio di Paolo ha la possibilità di giocare nuovamente dal primo minuto, questa volta però a San Siro. Il fantasista in settimana ha sofferto per un piccolo problema fisico, ma ora vuole giocarsi nel migliore dei modi questa nuova opportunità.