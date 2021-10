Milan-Verona, ecco 9 curiosità sulla partita di San Siro / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso nove curiosità sulla partita di questa sera in programma a San Siro alle ore 20:45

Archiviata la sosta, la squadra torna in modalità campionato. A San Siro arriva il Verona di Tudor, formazione che ha ritrovato smalto e fiducia nelle ultime settimane. L'anno scorso finì 2-2 dopo una grande rimonta rossonera, quest'anno c'è una partita da vincere per rimanere in scia al Napoli e confermarsi nelle zone nobili della classifica. In attesa del fischio d'inizio dell'8° giornata di Serie A, ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida con gli scaligeri.

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 58 i precedenti in Serie A tra Milan e Hellas Verona: i rossoneri, che conducono per 27 vittorie a 10 (21 i pareggi), non hanno mai perso in casa contro gli scaligeri nel massimo campionato, con 16 successi e 13 partite terminate in parità.

2- Tra le squadre contro cui il Milan non ha mai perso in gare interne in Serie A, l’Hellas Verona è contro cui i rossoneri hanno disputato più partite, 29.

3- Nelle ultime cinque partite tra le due squadre giocate a San Siro sia Milan che Verona sono sempre andate a segno, e ben quattro volte la sfida è terminata in parità.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha vinto tutte le prime tre gare casalinghe di questo campionato: è dal 2005/06 che i rossoneri non vincono le prime quattro partite giocate in casa in una stagione di Serie A.

STATISTICHE GENERALI

5- Le ultime nove reti del Milan in Serie A sono state realizzate da otto calciatori diversi: l’unico con due gol nel periodo è stato Brahim Díaz.

FOCUS GIOCATORI

6- Olivier Giroud ha realizzato una doppietta contro il Cagliari nel match d'esordio al Meazza con il Milan in campionato. Dal 1994/95 soltanto altri quattro giocatori del Milan hanno segnato almeno tre reti nelle prime due partite giocate a San Siro in Serie A: Bacca, Balotelli, Bierhoff e Pato.

7- Dopo avere segnato in totale tre reti nelle prime sette partite stagionali in Serie A nelle sue prime due stagioni in rossonero, Rafael Leão è già a quota tre gol in questa stagione. L'attaccante portoghese conta a oggi 18 dribbling riusciti in stagione: soltanto Boga del Sassuolo e Felipe Anderson della Lazio hanno fatto meglio di lui sino a ora.

8- I tre gol di Brahim Díaz hanno portato ben quattro punti in più al Milan in questo campionato: in Serie A soltanto Dušan Vlahović della Fiorentina ha fatto meglio del trequartista spagnolo.

9- La prossima sarà la 50° presenza da titolare per Ante Rebić con il Milan in tutte le competizioni e la 50° da titolare in Serie A. L’attaccante croato è un ex del match: tra gennaio e maggio 2016 ha giocato 10 partite di Serie A con la maglia dell’Hellas Verona, senza però prendere parte ad alcuna marcatura tra reti e assist. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.