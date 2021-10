Milan, obiettivo 4^ vittoria consecutiva a San Siro: non succede dal 2005/06

Questa sera il Milan, contro il Verona, cerca la quarta vittoria consecutiva a San Siro. Una cosa che non succede da 15 anni

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Un ruolino di marcia che ai rossoneri manca dalla stagione 2005/06. Non sarà facile considerando le tantissime assenze di questa sera, ma i rossoneri ci proveranno senza alcun dubbio. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.