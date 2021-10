Baresi: “Elliott vuole riportare il Milan dove gli compete” | News

Franco Baresi, vice presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Ecco cosa ha detto

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Ecco cosa ha detto: "Il Milan sta crescendo molto bene. Esprime un calcio veloce, dinamico, tecnico e crea molto. In Italia è la squadra che gioca meglio. Dopo il lockdown Pioli ha unito e stimolato il gruppo, da lì è partito tutto. I ragazzi lo seguono e l'ambiente è sano. In Italia abbiamo alzato il livello e nonostante le due sconfitte, abbiamo dimostrato di essere competitivi anche in Europa. Per tutto questo abbiamo il dovere di pensare in grande. Siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi".