Milan-Verona, Tudor: “Milan favorito, ma noi ci siamo preparati al meglio”

Igor Tudor , allenatore gialloblu, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Milan-Verona . La partita, che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro', è valida per l'8^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni.

Sui dettagli: "E' un lavoro quotidiano dell'allenatore di migliorare la squadra. Venire qua contro il Milan per fare risultato bisognerà sbagliare il meno possibile. Bisognerà fare un'ottima prestazione, ci siamo preparati al meglio. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo goderci questa partita e dobbiamo cercare di far soffrire il Milan, il grande favorito. Siamo venuti qua per battagliare".