Milan-Verona, Giroud: “Sono tanto motivato. Voglio vincere qualcosa”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Verona. La partita, che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro', è valida per l'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Sto bene, la mia schiena sta meglio adesso. Non lo so se posso essere al meglio, mostrare il meglio di Olivier Giroud stasera. Ma sono tanto motivato per aiutare la squadra a vincere. Farò il massimo per fare gol e partecipare alla vittoria. Ho aspettato questo momento per giocare con la squadra stasera e proviamo a fare le cose che il mister ci ha detto. Per me era la prima volta a 'San Siro' contro il Cagliari: sono molto felice del benvenuto dei tifosi. Sono tanto motivato, come ho detto prima, per vincere qualcosa in questa stagione. Ho bisogno di giocare. Mi manca tanto la competizione".