Milan-Verona: rossoneri bersagliati, ma c’è grande entusiasmo

La sfortuna continua a colpire i rossoneri che devono preparare Milan-Verona di questa sera. A San Siro ci sarà comunque grande entusiasmo

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Verona di stasera. La squadra è piena di indisponibili tra coronavirus e infortuni. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Brahim Diaz, che dovrà saltare il match contro il Verona e quello di Champions League contro il Porto. Pioli come sempre farà di necessità virtù, provando a schierare una formazione competitiva.

Il Milan, però, è abituato a fronteggiare queste situazioni e il tecnico non vuole dar alcun alibi ai suoi giocatori. Come scritto dal quotidiano c'è comunque grande entusiasmo intorno al club rossonero: stasera ci sarà una grande spinta da parte di San Siro. In fondo anche chi gioca di meno ha sempre dimostrato di poter fare bene. Gli osservati speciali oggi saranno Tatarusanu e Daniel Maldini. Insomma, è vietato abbattersi, con il Milan che ha in testa un obiettivo: stare in testa alla classifica per una notte. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.