Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Fernando Roig, Presidente del Villarreal, ha parlato dell'interesse del Milan per Samuel Chukwueze al quotidiano sportivo iberico 'AS'

Álvaro Morata è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto della Roma. Gli iberici non vogliono prestarlo. In Arabia, intanto ...

Il Milan cerca un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato. Ecco cosa ha deciso di fare il club di Via Aldo Rossi in queste ore

Luka Romero si unisce al Milan in questa sessione di calciomercato. Arriva a parametro zero dalla Lazio. Visite e firma del contratto LIVE

È iniziata ufficialmente lo scorso sabato 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato per il 2023. Il Milan ne sarà certamente protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che ci sarà da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Finora, i rossoneri hanno fatto registrare le partenze di Ciprian Tătărușanu e Zlatan Ibrahimović (scadenza di contratto) e quelle di Sergiño Dest, Tiémoué Bakayoko, Aster Vranckx e Brahim Díaz (fine prestito). Già ingaggiati e ufficializzati Marco Sportiello (svincolato) e Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), sono rientrati al Milan per fine prestito anche Andreas Jungdal, Mattia Caldara, Marco Brescianini, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, Marko Lazetić e Marco Nasti. Ora però si inizia a fare sul serio. Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!