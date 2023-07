Calciomercato Milan – Al raduno con Reijnders: cresce la fiducia

Reijnders non ha intenzione di cambiare idea, vuole andare al Milan. Lo dimostra anche il 'no' detto al Barcellona qualche giorno fa. Il Milan, ora, è pronto dunque a spingere per chiudere l'affare nel weekend. L'AZ, ha scritto il quotidiano sportivo nazionale, ha rifiutato una prima offerta da 16 milioni di euro più bonus: ne volevano, come prima richiesta, almeno 25. Probabile quindi che il club meneghino rimoduli la propria offerta avvicinandosi a 20 milioni di euro. Quello che conta, però, è che il dialogo tra le società sia in piedi e che si sia intensificato.