Roig: “Milan su Chukwueze? Se per Musacchio non avevano soldi …”

Fernando Roig, Presidente del Villarreal, ha parlato dell'interesse del Milan per Samuel Chukwueze al quotidiano sportivo iberico 'AS'

Fernando Roig Alonso, Presidente del Villarreal, ha rilasciato un'intervista ad 'AS', popolare quotidiano sportivo spagnolo. Per l'occasione, ha anche avuto modo di parlare della trattativa con il Milan per la cessione ai rossoneri di Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno offensivo nigeriano che ha realizzato 13 gol e 11 assist in 50 partite nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo'.

Roig, per commentare i negoziati con il club rossonero, l'ha buttato anche sull'ironia. "Non so se il Milan sia interessato al giocatore - ha esordito il patron della società iberica -. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Adriano Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della Comunità Valenciana, n.d.r.) e andiamo a casa".