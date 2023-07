Calciomercato – Dalla Spagna: “Morata è molto vicino al Milan”

Morata, secondo i colleghi spagnoli, ha già dato il proprio via libera al Milan sul contratto (si vocifera, nelle ultime ore, di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, n.d.r.), mentre tra i rossoneri e i 'Colchoneros' si sta trattando sulla cifra per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Il quale nei giorni scorsi aveva rinnovato fino al 30 giugno 2026 , ma con clausola rescissoria .

Ora i rossoneri trattano con l'Atléti per la cifra del trasferimento

Quindi, Morata si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Diavolo: per questo ha anche detto di no ad importanti offerte giuntegli in questi giorni dalla Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita, dove tanti suoi colleghi, in queste settimane, stanno approdando a suon di petroldollari.