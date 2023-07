Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Deco incontra l’agente di Fresneda”

Calciomercato Milan, concorrenza spagnola per Fresneda

Come riportato da Marca, in giornata si sarebbe tenuto un incontro tra Deco, dirigente del Barcellona e l'agente di Ivan Fresneda, per imbastire una trattativa e per trovare un accordo sull'ingaggio. Secondo il quotidiano spagnolo, però, non sarebbe un'operazione facile. Fresneda ha una clausola da 20 milioni di euro, una cifra che sarebbe difficile da raggiungere per il Barcellona dati i problemi con il Fair Play finanziario. La richiesta sarebbe di 15 milioni, l'offerta dei blaugrana sarebbe di 10, la stessa che sarebbe stata avanzata anche dal Milan. Vedremo se i rossoneri riusciranno a battere gli spagnoli in questo calciomercato. LEGGI ANCHE: Pulisic vicino e l’offerta per Chukwueze. Mercato Milan, le ultime di oggi