Calciomercato Milan – Pulisic in pugno. Per Reijnders…

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio Pulisic sarebbe sempre più vicino al Milan. Novità anche per Reijnders

Un lavoro importante quello che sta portando avanti il Milan in questo calciomercato . I rossoneri, dopo i primi tre colpi ufficiali, hanno comunque bisogno di molti rinforzi per poter migliorare sensibilmente la rosa. La dirigenza starebbe lavorando per due obiettivi primari: Pulisic e Reijnders . Ecco le ultime novità sui due calciatori.

Calciomercato Milan, quasi fatta per Pulisic

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, il Milan e il Chelsea sarebbero sempre più vicini all'accordo per Pulisic (QUI LA NOSTRA NEWS). Mancherebbe solamente l'ok definitivo all'operazione dopo che i rossoneri hanno alzato l'offerta a circa 20 milioni più bonus. L'operazione si potrebbe chiudere in tempi brevi, tanto che Pioli potrebbe averlo a disposizione in ritiro. Per quanto riguardo Reijnders, invece, il Milan starebbe continuando a lavorare per limare le distanze con l'Az, ma potrebbe volerci più tempo del previsto. LEGGI ANCHE: Milan, cosa cambierebbe con Reijnders? Le possibili soluzioni tattiche