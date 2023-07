Calciomercato Milan – Pulisic ad un passo: le ultime | PM NEWS

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. Dopo le ufficialità di Sportiello e Loftus-Cheek, oggi è arrivato a Milano Luka Romero, pronto per le visite mediche. Anche un altro colpo potrebbe essere molto vicino. Secondo quanto ci risulta, i rossoneri e Christian Pulisic sono molto vicini. Milan e Chelsea sono pronti alla chiusura della trattativa. Le cifre per questa operazione di calciomercato si aggirano tra i 20 e i 22 milioni di euro. Pioli potrebbe presto avere il suo jolly offensivo da poter schierare in qualsiasi ruolo dietro la punta. LEGGI ANCHE: Milan, si punta Dia? Possibile concorrente in Serie A