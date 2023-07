Calciomercato Milan – Obiettivo Morata: contatti con l’Atletico Madrid

In questa sessione di calciomercato, l'attaccante spagnolo Alvaro Morata è un obiettivo del Milan: contatti con l'Atletico Madrid

Secondo quanto riporta AS, il Diavolo vorrebbe chiudere al più presto la trattativa. Non dilungandola fino al mese di agosto, per regalare a Stefano Pioli un giocatore di esperienza internazionale.