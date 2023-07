Calciomercato Milan – Le ultime news sugli affari Reijnders e Pulisic

L'olandese, ad ogni modo, vuole fortemente vestire la maglia rossonera. Così come Pulisic. 'SM' dà la trattativa per l'ex giocatore del Borussia Dortmund praticamente in dirittura d'arrivo (COME VI AVEVAMO ANTICIPATO IERI IN ESCLUSIVA), con il Milan, quindi, pronto a mettere a segno il suo quarto colpo di calciomercato dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero.