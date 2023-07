VIDEO – Milan, Romero ha ottenuto l’idoneità: ora la firma | PM News

Luka Romero ha ottenuto l'idoneità sportiva con il Milan al Centro Ambrosiano di Milano. Ora andrà in sede per la firma sul contratto

Luka Romero, attaccante argentino classe 2004 che il Milan ha prelevato a parametro zero dopo gli anni nella Lazio, ha appena ottenuto l'idoneità sportiva per il club rossonero presso il Centro Ambrosiano di Milano. Nel video del nostro inviato Stefano Bressi vediamo l'ex Mallorca che lascia l'Ambrosiano. Ora andrà a 'Casa Milan' per la firma sul contratto con i rossoneri