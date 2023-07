Calciomercato – Il Verona vuole Colombo, ma il Milan…

Continua il calciomercato rossonero, con la squadra di Milano che dovrà pensare anche ai molti giovani che sono rientrati a Milanello dopo i prestiti. Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, continua ad essere un giocatore molto richiesto in questo calciomercato. Sono molte le squadre che lo vorrebbero anche solo in prestito. I rossoneri, però, lo vogliono testare durante il raduno che partirà il prossimo 10 luglio. Secondo quanto riportato da L'Arena, l'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni, tecnico che lo ha allenato al Lecce, sarebbe un suo sponsor importante. Per lo stesso motivo il classe 2002 gradirebbe un trasferimento nel capoluogo Veneto. Per i rossoneri, anche come abbiamo riportato, è al momento incedibile. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, incontro con Carnevali non per parlare di Frattesi.