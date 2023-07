Calciomercato Milan – Incontro con Carnevali non per Frattesi | PM NEWS

Il Milan e il Sassuolo si sono incontrati nei giorni scorsi per parlare si di calciomercato, ma non di Frattesi

Ormai è praticamente ufficiale: Davide Frattesi sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Sono stati molti i rumor di calciomercato che sono circolati intorno al giocatore e di un interesse per il Milan. Anche di un incontro last minute tra Furlani e Carnevali, dirigente del Sassuolo. Secondo quanto ci risulta non si è parlato di Frattesi. Gli argomenti sono stati molteplici. In primis, il summit lo ha voluto l'agente Riso per presentare i due dirigenti al Sassuolo. Con l'occasione, Carnevali ha chiesto Colombo al Milan, ma Furlani gli ha risposto che l'italiano è incedibile.